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İstanbul'da yankesicilik operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 16:33 | Son Güncelleme

Alışveriş merkezlerini ve camileri gezen turistlerin çanta ve cüzdanlarını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı - Şüphelilerin bazı hırsızlık olaylarını küçük yaştaki bir çocuğa yaptırdıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da alışveriş merkezlerini ve camileri gezen turistlerin çanta ve cüzdanlarını yankesicilik yöntemiyle çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 19 Ekim'de Miniatürk'ü gezen Suriyeli R.B. ve eşi G.K'nin yanına yaklaşan şüpheliler, kendilerinin fotoğrafını çekmelerini istedi. R.B. fotoğrafı çekerken, şüphelilerin arasındaki bir çocuk bebek arabasındaki asılı çantayı çaldı.

Olayı gören güvenlik görevlileri şüphelileri yakalayıp durumu polise bildirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yaşı küçük B.T ile Gülcan K. (18) Emine T. (39), Gülcan K. (22) Haydar C.K. (20) Seval A'yı (23) gözaltına aldı.

Yaşı küçük şüpheli B.T. Çocuk Büro Amirliğine teslim edildi.

Şüphelilerin benzer yöntemle 3 turistin çanta ve cüzdanlarını çaldıkları tespit edildi. Zanlıların üzerlerinden çıkan bir cep telefonunun 10 Mayıs'ta Süleymaniye Camisi'nde Azerbaycan vatandaşı L.A'dan çalınan cep telefonu olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden yaşı küçük B.T. serbest bırakılırken, diğerleri tutuklandı.

Güvenlik kamera görüntülerinde, şüphelilerin Suriyeli aileyi fotoğraf çektirmek bahanesiyle oyalarken çocuğun çantayı çalma anı yer alıyor.

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