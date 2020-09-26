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İstanbul’da yapılan PKK operasyonunda 7 kişi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2020 04:55 | Son Güncelleme

İstanbul’da, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG’ye yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.Gece saatlerinde Fatih, Gaziosmanpaşa ve Maltepe ilçelerinde yapılan operasyonla ilgili İstanbul Emniyeti açıklama yaptı.

İstanbul’da, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG’ye yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Gece saatlerinde Fatih, Gaziosmanpaşa ve Maltepe ilçelerinde yapılan operasyonla ilgili İstanbul Emniyeti açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü ile İltisaklı olarak Zeytin Dalı Harekatı (ZDH) öncesinde Afrin bölgesinde PKK/KCK - PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve ülkede yasa dışı yollardan geldiği tespit edilen A.M., M.H., M.N., M.K., E.K., F.O. ve H.D. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda dijital materyaller, örgütsel dökümanlar ve örgütü temsil eden puşi olarak tabir edilen bez ele geçirildi" denildi.
Yakalanan 5 kişinin PYD içerisinde aktif faaliyette olduğu 2 tanesinin de örgüte eleman aktarımı konusunda aktif faaliyet gösterdiği kaydedildi.

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