İstanbul'da yarı yıl tatili bitti, trafik yoğunluğu yaşanıyor (1) 

Ertan KILIÇ-Ozan URAL- Ali Kerem BENGİ-Cemal YURTTAŞ / İSTANBUL DHA

2019 - 2020 Eğitim Öğretim Yılı 2. Yarıyılı bugün başlıyor. İstanbul'da ise sabah saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu artarak devam ediyor.

