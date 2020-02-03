İstanbul'da yarı yıl tatili bitti, trafik yoğunluğu yaşanıyor (1) 

Ertan KILI\u00c7-Ozan URAL- Ali Kerem BENG\u0130-Cemal YURTTA\u015e \/ \u0130STANBUL DHA\n2019 - 2020 E\u011fitim \u00d6\u011fretim Y\u0131l\u0131 2. Yar\u0131y\u0131l\u0131 bug\u00fcn ba\u015fl\u0131yor. \u0130stanbul'da ise sabah saatlerinden itibaren trafik yo\u011funlu\u011fu artarak devam ediyor.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Ceviz suyunun mucizesiPARTNERNesrin Cavadzade'den olay a\u00e7\u0131klamalar! Taciz itiraf\u0131 \u00e7ok konu\u015fulacak\u0130dlib'de 4 asker \u015fehit oldu, 9 asker yaraland\u0131
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