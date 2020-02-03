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  4. İstanbul'da yarı yıl tatili bitti, trafik yoğunluğu yaşanıyor (1) 

İstanbul'da yarı yıl tatili bitti, trafik yoğunluğu yaşanıyor (1) 

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2020 08:16 | Son Güncelleme

  Ertan KILIÇ-Ozan URAL- Ali Kerem BENGİ-Cemal YURTTAŞ / İSTANBUL DHA  2019 - 2020 Eğitim Öğretim Yılı 2.

Ertan KILIÇ-Ozan URAL- Ali Kerem BENGİ-Cemal YURTTAŞ / İSTANBUL DHA
2019 - 2020 Eğitim Öğretim Yılı 2. Yarıyılı bugün başlıyor. İstanbul'da ise sabah saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu artarak devam ediyor.

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