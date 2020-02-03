HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'da yarı yıl tatili bitti, trafik yoğunluğu yaşanıyor (2)

İstanbul'da yarı yıl tatili bitti, trafik yoğunluğu yaşanıyor (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2020 09:14 | Son Güncelleme

   Ertan KILIÇ-Ozan URAL- Ali Kerem BENGİ-Mustafa BAKIRHAN- Oğuzcan YAZAR / İSTANBUL DHA  İstanbul'da okulların yarıyıl tatilinin de bitmesiyle sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı.

Ertan KILIÇ-Ozan URAL- Ali Kerem BENGİ-Mustafa BAKIRHAN- Oğuzcan YAZAR / İSTANBUL DHA
İstanbul'da okulların yarıyıl tatilinin de bitmesiyle sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı. Okul servislerinin trafiğe çıkmasıyla birlikte İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 54'e kadar ulaştı.
İstanbul'da sabah saatlerinde iş ve okullarına gitmek için yollara çıkan vatandaşlar trafik yoğunluğuyla karşı karşıya kaldı. Yarıyıl tatilinin bitmesi ve okul servislerinin de trafiğe çıkmasıyla trafik yoğunluğu saat 08.30 sıralarında yüzde 54'e kadar çıktı. İstanbul Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu - Avrupa istikametlerinde yoğunluk oluştu. D100 Karayolu Cevizlibağ Mevkii ve Haliç Köprüsü Ankara istikametinin de yoğun olduğu görüldü.

(FOTOĞRAF)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?
PARTNERBirkan Sokullu: Güzel bir ilişkimiz varBirkan Sokullu: Güzel bir ilişkimiz var
Birçok il için yağmur ve kar uyarısıBirçok il için yağmur ve kar uyarısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs tedavisinde önemli gelişme

Koronavirüs tedavisinde önemli gelişme

Deprem sırasında ortaya çıkan ışığın sırrı çözüldü

Deprem sırasında ortaya çıkan ışığın sırrı çözüldü

Seks bağımlısı eski kocasından hamile kalmak istiyordu! İyice dağıtınca...

Seks bağımlısı eski kocasından hamile kalmak istiyordu! İyice dağıtınca...

Evinin terasında fena yakalandı

Evinin terasında fena yakalandı

İdlib'de 4 asker şehit oldu, 9 asker yaralandı

İdlib'de 4 asker şehit oldu, 9 asker yaralandı

Meteoroloji tarih verdi! İstanbul'a kar geliyor

Meteoroloji tarih verdi! İstanbul'a kar geliyor

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Komşusu eşinin öldüğü haberini verdi, yanıtı şoke etti

Komşusu eşinin öldüğü haberini verdi, yanıtı şoke etti

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ'da bir deprem daha!

Elazığ'da bir deprem daha!

Korkutan açıklama: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti!

Korkutan açıklama: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Prof. Naci Görür Marmara depreminin yerini ve büyüklüğünü açıkladı

Naci Görür Marmara depreminin yerini ve büyüklüğünü açıkladı

Antalya'da kapısız evde yaşayan ailenin akrep kabusu

Antalya'da kapısız evde yaşayan ailenin akrep kabusu

İstanbul'daki 'Robin Hood' bu kez Trabzon’da ortaya çıktı

'Robin Hood' bu kez Trabzon’da ortaya çıktı

Kız arkadaşlarını görme bahanesiyle evden kaça 3 kafadar yakalandı

Kız arkadaşlarını görme bahanesiyle evden kaça 3 kafadar yakalandı

Fiziksel engelli adamın 36 yıllık askerlik hayali gerçek oldu

36 yıllık hayali gerçek oldu

İstanbul'da okul servisi denetimi

İstanbul'da okul servisi denetimi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.