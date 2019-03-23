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İstanbul'da yarın 14 bin 433 polis görev yapacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 12:22 | Son Güncelleme

Çağatay KENARLI, İSTANBUL DHA- İSTANBUL'da yarın düzenlenecek Cumhur İttifakı mitingi ve nevruz kutlamaları nedeniyle 14 bin 433 polis görev alacağı öğrenildi.

Çağatay KENARLI, İSTANBUL DHA- İSTANBUL'da yarın düzenlenecek Cumhur İttifakı mitingi ve nevruz kutlamaları nedeniyle 14 bin 433 polis görev alacağı öğrenildi.
İstanbul'da yarın Yenikapı miting alanında Cumhur İttifakı mitingi, Bakırköy'de ise nevruz kutlamaları yapılacak.
İstanbul Valiliği alınan önlemler kapsamında 14 bin 433 polisin görev yacağını açıkladı.
Açıklamada, "Miting ve açık yer toplantısında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzün Asayiş, Terörle Mücadele, Özel Harekat, Çevik Kuvvet, Trafik, Koruma, Deniz Güvenliği, Bomba İmha, İstihbarat, Güvenlik, Önleyici Hizmetler, Güven Timleri, Havacılık, şubelerinde görevli toplam 14 bin 433 polis memurumuz görev yapacaktır. Ayrıca Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 1 adet fırkateyn, 3 adet sahil güvenlik botu ve 2 adet kıyı emniyeti botu denizden güvenlik hizmeti verecektir" denildi.

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