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İSTANBUL'DA YARIN BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPANACAK

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 10:33 | Son Güncelleme

  İstanbul'da yarın Cumhur İttifakı mitingi ile nevruz kutlamaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA)
İstanbul'da yarın Cumhur İttifakı mitingi ile nevruz kutlamaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. Yenikapı'da düzenlenecek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılacağı Cumhur İttifakı'nın "Büyük İstanbul Mitingi" nedeniyle bazı yollar saat 06.00'dan itibaren trafiğe kapatılacak. İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ndan yapılan açıklamaya göre, trafiğe kapatılacak yollar ile alternatif yollar şöyle:

-Trafiğe Kapatılacak Yollar

Avrasya Tüneli,
Atatürk Bulvarından gelip Unkapanı Köprüden Sirkeci’ye Katılım,
Taksim istikametinden gelip Unkapanı Köprüden Sirkeci’ye katılım
Balat sahil Abdulezel Paşa Caddesinden gelen akım Unkapanı Köprü altından Sirkeci istikameti,
Ragıp Gümüş Pala Caddesi
Cemil Birsel Caddesinden Sirkeci istikameti,
Reşadiye Caddesi,
Hamidiye kavşaktan Sirkeci meydan istikameti,
Sirkeci meydan Sahil Kennedy Caddesi; Sarayburnu, Çatladıkapı, Kumkapı, Yenikapı, Yedikule Demirhane Caddesinden Zeytinburnu ek hizmet binası sahil kuzeye katılım arası çıkan tüm yollar, tüm cadde ve sokaklar,
Edirnekapı, Millet Caddesi, Cevizlibağ’dan Topkapı tünele 10. Yıl Caddesi katılım ve 10. Yıl caddesi genç Osman caddesi sahil Kennedy caddesine kadar gidişli gelişli ve bu caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar,
Zeytinburnu Demirhane Caddesinden Kazlıçeşme otopark alanı onuncu yıl istikameti ve Demirhane Caddesine çıkan tüm cadde ve sokaklar,
Bakırköy sahil Kennedy Caddesi Ekrem Kurt Bulvarı Taşhanlar varyant ile galata köprü arası gidiş ve geliş,
Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi sahil istikameti
Atatürk Bulvarı Haşim İşcan alt geçidini geçtikten sonra sahil istikameti

-Alternatif Yollar
D-100 Kuzey - Güney Yol,
Yeşilköy havuzlu kavşak

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