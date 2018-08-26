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İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2018 19:12 | Son Güncelleme

İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, yarın oynanacak Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor maçı nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağı bildirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yarın 21.45'te Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumunda oynanacak Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor müsabakası nedeniyle bazı yolların saat 18.15’ten itibaren trafiğe kapatılacağı belirtildi.

Açıklamada, trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlara ilişkin şu bilgiler verildi:

"Güney yan yolda bulunan İspark otopark alanı dolana kadar TEM kuzey yan yoldan güney yan yola dönüş varyantı araç trafiğine açık olacak, İspark otoparkı dolduktan sonra dönüş varyantı araç trafiğine kapatılacak. Alternatif olarak araç sürücüleri TEM kuzey yan yol Okmeydanı dönüşleri - TEM güney yan yol bağlantı yolunu kullanacaklardır."

Maç başladığında TEM kuzey yan yolun araç trafiğine kapatılacağı belirtilen açıklamada, "TEM kuzeye direkt ve TEM kuzeyden güneye bağlayan varyanta akım verilecek, TEM kuzey yan yol araç trafiğine kesildiği zaman TEM kuzeyden güneye bağlantı varyantı araç trafiğine açılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor İstanbul Emniyet Müdürlüğü trafiğe kapatılacak yollar

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