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İstanbul’da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 17:52 | Son Güncelleme

Fenerbahçe ile Göztepe arasında yarın oynanacak maç nedeniyle yarın bazı yollarda trafiğe kapatılacak.Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde yarın oynanacak olan Fenerbahçe-Göztepe takımları arasında oynanacak olan Lefter Küçükandonyadis Spor Toto Süper Lig futbol maçı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Fenerbahçe ile Göztepe arasında yarın oynanacak maç nedeniyle yarın bazı yollarda trafiğe kapatılacak.
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde yarın oynanacak olan Fenerbahçe-Göztepe takımları arasında oynanacak olan Lefter Küçükandonyadis Spor Toto Süper Lig futbol maçı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklama yarın saat 16.30 itibari ile emniyet tedbirleri kapsamında Recep Peker Caddesi,Yoğurtçu Parkı Caddesi Kavşağından Bağdat Caddesi Kavşağına kadar olan kısım, Kördere Sokak istikametleri trafiğe kapatılacağı belirtildi.

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