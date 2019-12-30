İstanbullular dikkat! Yılbaşı tedbirleri kapsamında yarın bu yollar kapalı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre kapalı yollar ve alternatif güzergahlar şu şekilde:

BEYOĞLU- KAPAMA SAATİ: 14.00

İstiklal Caddesi ve bu Caddeye bağlanan tüm yollara giriş kapatılacak.

1- Mete Caddesi - İnönü Caddesi trafiğe açık olup, Sıraselviler Caddesine giriş,

2- Sıraselviler Caddesinden İstiklal Caddesine bağlanan yollar,

3- Sıraselviler Caddesi Taksim Meydan istikameti,

4- Refik Saydam Caddesi'nden Asmalı Mescit Caddesi'ne giriş-çıkış,

5- Tarlabaşı Bulvarı üzerinde Zambak Sokak,

6- Atıf Yılmaz Caddesi (Sakızağacı Taksi Durağı) ve Balo Sokak girişleri,

7- Yeni Çarşı Caddesi, Turnacıbaşı Caddesi, Meşelik Sokak ve Sadri Alışık Sokaktan İstiklal Caddesi'ne gidiş istikameti,

8- Meşrutiyet Caddesi,

9- Mumhane Caddesi - Maliye Caddesi kesişimi,

10- Necatibey Caddesi - Maliye Caddesi kesişimi,

11- Kılıç Ali Paşa Mescidi Sokak - Kılıç Ali Paşa Caddesi kesişimi,

12- Odun Meydanı Sokak - Kemamkeş Caddesi kesişimi,

13- Denizciler Sokak - Kemankeş Caddesi kesişimi

14- Yuva Sokak - Kemankeş Caddesi kesişimi,

15- Arapoğlan Sokak - Kemeraltı Caddesi kesişimi,

16- Vekilharç Sokak - Kemeraltı Caddesi kesişimi,

17- Kanarya Sokak - Kemeraltı Caddesi kesişimi,

18- Gece Kuşu Sokak - Mumhane Caddesi,

19- Sakızcılar Sokak - Kemeraltı Caddesi kesişimi,

20- Hamam Sokak - Kemeraltı Caddesi kesişimi,

21- Topçu Caddesi - Abdulhak Hamit Caddesi kesişimi,

22- Lamartin Caddesi Abdulhak Hamit Caddesi kesişimi,

23- Şehit Muhtar Bey Caddesi - Abdulhak Hamit Caddesi kesişimi,

24- Aydede Caddesi - Taksim Dolapdere Caddesi,

25- Ana Çeşmesi Sokak trafiğe kapatılacak.