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İstanbul’da yarın bu yollara dikkat

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 12:42 | Son Güncelleme

Cumhur İttifakı’nın yarın Yenikapı’da gerçekleştireceği Büyük İstanbul Mitingi ve Bakırköy Pazar Alanı’nda yapılacak Nevruz kutlamaları nedeniyle kentte bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Cumhur İttifakı’nın yarın Yenikapı’da gerçekleştireceği Büyük İstanbul Mitingi ve Bakırköy Pazar Alanı’nda yapılacak Nevruz kutlamaları nedeniyle kentte bazı yollar trafiğe kapatılacak. Etkinlikler nedeniyle kentte 14 bin 433 polis memuru görev yapacak.
Pazar günü Yenikapı’da düzenlenecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin katılacağı Büyük İstanbul Mitingi ve Bakırköy Pazar Alanı’nda yapılacak Nevruz etkinliği nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada etkinlikler kapsamında Terörle Mücadele, Özel Harekat, Çevik Kuvvet, Trafik, Koruma, Deniz Güvenliği, Bomba İmha, İstihbarat, Güvenlik, Önleyici Hizmetler, Güven Timleri, Havacılık şubelerinde görevli toplam 14 bin 433 polis memuru, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 1 adet fırkateyn, 3 adet sahil güvenlik botu ve 2 adet kıyı emniyeti botu denizden görev yapacağı açıklandı. Bu kapsamda sabah 06.00’dan itibaren trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şöyle;

Sabah saat 06.00’dan itibaren trafiğe kapatılacak yollar;
Atatürk Bulvarından gelip Unkapanı köprüden Sirkeciye katılım, Taksim istikametinden gelip, Unkapanı köprüden Sirkeciye katılım, Balat sahil Abdülezel Paşa Caddesi’nden gelen akım Unkapanı Köprü altından Sirkeci istikametine kapatılacak, Ragıp Gümüş Pala caddesi, Cemil Birsel caddesinden Sirkeci istikametine, Reşadiye caddesi, Hamidiye kavşaktan Sirkeci meydan istikameti, Sirkeci Meydan Sahil Kennedy caddesi; Sarayburnu, Çatladıkapı, Kumkapı, Yenikapı, Yedikule/Demirhane caddesinden Zeytinburnu Ek hizmet binası, Sahil kuzeye katılım arasına çıkan tüm yollar, tüm cadde ve sokaklar, Edirnekapı, Millet caddesi, Cevizlibağ’dan Topkapı tünele, 10.Yıl caddesi katılım ve 10.Yıl caddesi Genç Osman caddesi, Sahil Kenneydy caddesine kadar, gidişli gelişli ve bu caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar, Avrasya tünel çift yönlü olarak, Zeytinburnu Demirhane caddesinden Kazlıçeşme otopark alanı, 10.Yıl istikameti ve Demirhane caddesine çıkan tüm cadde ve sokaklar, Bakırköy Sahil Kennedy caddesi, Ekrem Kurt bulvarı, Taşhanlar varyant ve Galata Köprüsü arası gidiş geliş, Gazi Mustafa Kemal Caddesi sahil istikameti, Atatürk Bulvarı Haşim İşcan alt geçidini geçtikten sonra sahil istikameti.

Alternatif Güzergahlar ise,
D-100 Kuzey-Güney yol, Yelişköy havuzlu kavşak, Atatürk Havalimanı caddesi, Basın Ekspres Yolu, Ataköy Sahil - Adnan Kahveci Bulvarı, Ataköy Sahil - Strazburg Caddesi - Ataköy Bulvarı, Bakırköy Taşhanlar köprüsü - Ekrem Kurt Bulvarı, Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Balat Sahil - Atatürk Bulvarı.

Sabah saat 08.00’den itibaren trafiğe kapatılacak yollar;
İsmail Erez Bulvar, Olgunlar Sokak ile bu yollara çıkan tüm cadde ve sokaklar
Alternatif Güzergahlar; Ekrem Kurt Bulvar, İncirli Caddesi

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