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İstanbul'da yarın toplu ulaşım yüzde 50 indirimli

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 17:21 | Son Güncelleme

İstanbul'da yarın toplu ulaşım yüzde 50 indirimli

İSTANBUL (AA) - İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü (İETT), Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla yarın toplu ulaşım araçlarının yüzde 50 indirimli olacağını bildirdi.

İETT'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, "Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla 22 Eylül Cumartesi günü toplu ulaşım araçları tüm gün yüzde 50 indirimli olacaktır." denildi.

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"Avrupa Hareketlilik Haftası" İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü ( Toplu Ulaşım

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