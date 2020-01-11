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  4. İstanbul'da hava nasıl olacak? (Hava durumu tahminleriyle ilgili İstanbul Valiliği'nden açıklama)

İstanbul'da hava nasıl olacak? (Hava durumu tahminleriyle ilgili İstanbul Valiliği'nden açıklama)

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 14:58 | Son Güncelleme

'İstanbul'da hava nasıl olacak?' sorusuyla ilgili İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi. Son dakika haberine göre İstanbul'da yarın yağmur pazartesi ise güneşli hava hakim olacak.

İstanbul'da hava nasıl olacak? (Hava durumu tahminleriyle ilgili İstanbul Valiliği'nden açıklama)

İstanbul Valiliği'nden hava durumuyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, İstanbul'u bu hafta sonu mevsim normallerinde seyreden bir havanın beklediği kaydedildi.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan tahminlerin yer aldığı açıklamada şöyle denildi:

İstanbul bugün puslu, yarın ise yağışlı olacak. Bugün gece saatlerinden itibaren etkili olan puslu hava yerini güneşe bırakırken sıcaklığın en düşük 4, en yüksek 10 derece olması bekleniyor. Pazar günü ise güneşli havanın yerini yağmura bırakacağı ve hava sıcaklığının en düşük 5, en yüksek 8 derece olması ve rüzgârın Kuzeydoğu yönünden saatte 20 km hızla eseceği tahmin ediliyor. İstanbul'un yeni haftaya güneşli başlayacağı ve hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

(DHA)

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