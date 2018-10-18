İstanbul'da yasa dışı avcılıkla mücadele

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da yasa dışı deniz avcılığıyla mücadele kapsamında yapılan denetimlerde, 80 çuval kara kıllı midye ile 1 çuval deniz salyangozu ele geçirildi.
İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fatih İlçe Tarım Orman Müdürlüğü, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü, Deniz Polisi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deniz Zabıta ekipleri ve Deniz Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla, Yenikapı Limanı ve çevresinde 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında denetimler yapıldı.
Denetimlerde, yasa dışı olarak kullanılan 6 trol kapısı, trol ağ ve halatları ile 70 metre monofilament ağ ele geçirildi. Ayrıca yasa dışı olarak avlanan 80 çuval kara kıllı midye ve 1 çuval deniz salyangozuna el konuldu.
Sorumlular hakkında idari para cezası uygulandı.
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