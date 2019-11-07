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İstanbul'da yasa dışı bahis çetesine operasyon; Dolaptan 3 milyon lira çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 00:15 | Son Güncelleme

Çağatay KENARLI - İSTANBUL DHA -  İSTANBUL'da yasa dışı dışı bahis oynatan şebekeye düzenlenen operasyonda 44 kişi gözaltına alınırken, lüks bir rezidansta yapılan aramalarda elbise dolabında 3 milyon 200 bin lira ele geçirildi.

Çağatay KENARLI - İSTANBUL DHA - İSTANBUL'da yasa dışı dışı bahis oynatan şebekeye düzenlenen operasyonda 44 kişi gözaltına alınırken, lüks bir rezidansta yapılan aramalarda elbise dolabında 3 milyon 200 bin lira ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, yasa dışı sanal bahis oynatan bir şebekeye yönelik 21 ilçede operasyon düzenlendi. 52 ayrı adrese düzenlenen operasyonda haklarında yakalama kararı çıkarılan 44 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler adreslerde yapılan aramalarda, suç olaylarında kullanılan çok sayıda dijital malzeme ile şüphelilere ait çok sayıda lüks araca da el koydu.

Yasa dışı bahis şebekesinin Küçükçekmece Halkalı'da merkez olarak kullandığı ve elebaşlarının saklandığı belirlenen lüks rezidanstaki daireye yapılan operasyonda ise elbise dolabında 3 milyon 200 bin lira para ele geçirildi. Yıllık 50 milyon lira parayı yönettiği tespit edilen şebeke üyeleri, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Gözaltına alınan 44 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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