HABER

İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 14:19 | Son Güncelleme

İnternet aracılığıyla yasa dışı bahis organizasyonu düzenledikleri ve kredi kartı dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 24 kişiden 23'ü tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da düzenlenen operasyonda, internet aracılığıyla yasa dışı bahis organizasyonu düzenledikleri ve kredi kartı dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 24 kişiden 23'ü tutuklandı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütü tarafından futbol ve diğer spor müsabakalarına ilişkin internet üzerinden yurt dışı merkezli yasa dışı bahis oynatıldığı ve kredi kartı dolandırıcılığı yapıldığı ihbarı üzerine teknik ve fiziki takip başlattı.

Soruşturma kapsamında, 12 Temmuz'da 33 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 24 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 23'ü tutuklanırken 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

PARTNERAilelerin gözdesi olacak! Hem sedan hem MPV özelliklerini taşıyan SUVAilelerin gözdesi olacak! Hem sedan hem MPV özelliklerini taşıyan SUV
Mahalle sakinleri evlerindeki tarihi eserlerin alınmasını istiyorMahalle sakinleri evlerindeki tarihi eserlerin alınmasını istiyor
Dünyaya geldiği yuvada mahsur kalan leylek, özgürlüğüne kavuştuDünyaya geldiği yuvada mahsur kalan leylek, özgürlüğüne kavuştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul yasadışı bahis

En Çok Okunan Haberler

Bikinili videosu olay oldu!

Bikinili videosu olay oldu!

Neymar bombası patladı

Neymar bombası patladı

Halk otobüsünden düşen genç kız hayatını kaybetti

Halk otobüsünden düşen genç kız hayatını kaybetti

Flaş operasyon! Aralarında iş adamı ve basın mensupları da var

Flaş operasyon! Aralarında iş adamı ve basın mensupları da var

YKS sonuçları açıklandı!

YKS sonuçları açıklandı!

Trump'a karşı tasarı! Oy çokluğuyla kabul edildi!

Trump'a karşı tasarı! Oy çokluğuyla kabul edildi!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MSB'den Pençe-2 Harekatı açıklaması

Terör örgütüne darbe! Tanksavar füzesi...

Okul kantinlerinde yeni dönem! Logosuz ürünler satılmayacak

Yeni dönem başlıyor! Logosuz ürünler satılmayacak

Batman'da iki grup arasında silahlı kavga

Batman'da iki grup arasında silahlı kavga

HDP’li Van Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında soruşturma

Belediye Başkanı hakkında soruşturma!

Son dakika! YKS 2019 cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı

ÖSYM açıkladı! Erişime açıldı

Kurbanlık hayvan için 'HAYSAG' mobil uygulaması

Kurbanlık hayvanlarla ilgili tüm bilgiler cebinizde olacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.