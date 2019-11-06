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İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 18:38 | Son Güncelleme

Operasyonda yasa dışı bahis oynatarak 50 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri ileri sürülen 43 kişi gözaltına alındı - Baskın yapılan adreslerden birinde 3 milyon 200 bin lira ele geçirildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul’da düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen 43 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünün kentteki 21 ilçede sanal ortamda yasa dışı bahis oynatıp haksız kazanç elde ettiği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında, 52 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, şebeke yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 43 zanlıyı gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 3 milyon 200 bin lira ile çok sayıda dizüstü ve tablet bilgisayar, cep telefonu, sim kart, hard disk ve flash bellek ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Adreslerde ele geçirilen bilgisayarlarda ve gözaltına alınan şüphelilerin banka hesaplarında yapılan incelemede, şu ana kadar 50 milyon lira haksız kazanç elde edildiği belirlendi.

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