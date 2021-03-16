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İstanbul’da yasa dışı bahis operasyonu: 15 gözaltı

16.03.2021 13:12 | Son Güncelleme:
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İstanbul’da futbol ve diğer spor müsabakaları üzerine yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettikleri gerekçesiyle aranan 20 şüpheliden 15’i yakalandı.Alınan bilgiye göre, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada futbol ve diğer spor müsabakaları üzerine yasa dışı bahis oynatarak illegal kazanç elde ettikleri belirlenen 20 şüpheli için yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul’da futbol ve diğer spor müsabakaları üzerine yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettikleri gerekçesiyle aranan 20 şüpheliden 15’i yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada futbol ve diğer spor müsabakaları üzerine yasa dışı bahis oynatarak illegal kazanç elde ettikleri belirlenen 20 şüpheli için yakalama kararı çıkarıldı. Soruşturma kapsamında bu sabah harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sultangazi, Eyüpsultan, Kağıthane, Üsküdar, Bahçelievler, Silivri ve Fatih’te eş zamanlı operasyon düzenledi. Teknik ve fiziki takip sonucu yapılan operasyonda, son 6 ayda 18 milyon lira, 55 bin 795 dolar ve 10 bin 200 avro haksız kazanç elde ettiği belirlenen zanlılardan 15’i yakalanarak gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerde 14 adet cep telefonunu, 14 adet SIM kart, 1 hafıza kartı, 3 hard disk ve 2 tabanca ile 23 bin 500 lira ve 3 bin dolar ele geçirildi.
Sana bahis şebekesine mensup 15 şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Yakalanan zanlıların emniyetteki işlemleri sürerken, firari 5 kişinin yakalanmasına yönelik operasyonların devam ettiği bildirildi.

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