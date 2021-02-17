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İstanbul’da yasa dışı bahis operasyonu: 19 gözaltı

17.02.2021 10:21 | Son Güncelleme:
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İstanbul’da düzenlenen eş zamanlı operasyonda yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettikleri belirlenen suç örgütü üyesi 19 kişi gözaltına alındı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin devamında 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet ettikleri belirlenen 20 kişilik bir suç şebekesine kent genelinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.Operasyonlarda, sanal ortamda yasa dışı bahis oynanmasına liderlik ve yöneticilik yaptıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 20 şüpheliden 19’u yakalanarak gözaltına alındı.Bahis çetesine mensup şüphelilerin ikamet, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 28 cep telefonu, 27 SİM Kart ve iki hafıza kartı, 4 bilgisayar, banka kartları, ruhsatsız 3 tabanca, bu silahlara ait 65 mermi ve kelepçe ile yasa dışı sanal bahisten elde edildiği değerlendirilen 12 bin 705 lira para ele geçirildi.Gözaltına alınan 19 şüpheli, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesine getirildi.Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İstanbul’da düzenlenen eş zamanlı operasyonda yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettikleri belirlenen suç örgütü üyesi 19 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin devamında 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet ettikleri belirlenen 20 kişilik bir suç şebekesine kent genelinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonlarda, sanal ortamda yasa dışı bahis oynanmasına liderlik ve yöneticilik yaptıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 20 şüpheliden 19’u yakalanarak gözaltına alındı.
Bahis çetesine mensup şüphelilerin ikamet, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 28 cep telefonu, 27 SİM Kart ve iki hafıza kartı, 4 bilgisayar, banka kartları, ruhsatsız 3 tabanca, bu silahlara ait 65 mermi ve kelepçe ile yasa dışı sanal bahisten elde edildiği değerlendirilen 12 bin 705 lira para ele geçirildi.
Gözaltına alınan 19 şüpheli, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesine getirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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