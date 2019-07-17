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İstanbul’da yasa dışı bahis operasyonu: 24 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.07.2019 14:47 | Son Güncelleme

İstanbul’da internet aracılığıyla yasa dışı bahis organizasyonu düzenledikleri ve kredi kartı dolandırıcılığı yaptıkları iddia edilen 24 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

İstanbul’da internet aracılığıyla yasa dışı bahis organizasyonu düzenledikleri ve kredi kartı dolandırıcılığı yaptıkları iddia edilen 24 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerden 23’ü tutuklanırken, operasyon anı kameraya yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, illegal bir suç örgütü tarafından futbol ve diğer spor müsabakaları üzerine internet sitelerinden yurt dışı merkezli yasa dışı bahis oynatıldığını ve kredi kartı dolandırıcılığı yapıldığını tespit etti. İhbar ve tespitler sonucu yürütülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz Cuma günü kentin 33 farklı ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenleyen siber polisi, bu suçlara bulaştıkları ileri sürülen 24 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve çeşitli dokümana da el konuldu. Emniyetteki sorguları tamamlanan 24 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 23’ü tutuklanırken, 1’i ‘adli kontrol’ hükümleri uyarınca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Operasyon anı da kameraya yansıdı.

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