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İstanbul’da yasa dışı ilaç operasyonu: 14 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2019 11:05 | Son Güncelleme

Yasaklı ve yeşil reçeteli ilaçları temin edip piyasaya sürdükleri iddiasıyla aranan 14 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Yasaklı ve yeşil reçeteli ilaçları temin edip piyasaya sürdükleri iddiasıyla aranan 14 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Kentin 7 ayrı ilçesinde gerçekleştirilen baskınlarda, yeşil reçeteye tabi ilaçtan, ağrı kesici ürünlere ve cinsel gücü artırıcı maddelere kadar 738 bin 556 adet kaçak ilaç ele geçirildi.
Emniyet kaynaklarınca aktarılan bilgilere göre, İstanbul Kaçakçılık Suçları İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurda girişi yasaklı haplar ile yeşil reçeteye tabi ilaçları illegal yollarla piyasaya süren bir şebekeyi tespit etti.
- Polis 3 aydır takip ediyordu
Kişilerin ruhsal değişimine yön verdiği ileri sürülen ilaçların satıldığı istihbaratı üzerine çalışma başlatan kaçakçılık polisi, yaklaşık 3 ay süren çalışmanın ardından bir hafta içinde 7 ayrı ilçede peş peşe operasyon düzenledi. Söz konusu ürünleri tanıtan ilaç firması çalışanı, internetten sipariş edilen ilaçların kaydedilmeden dağıtımını yaptığı ileri sürülen kişiler ile sağlık alanında uzman kişilerin de aralarında olduğu 14 şüpheli gözaltına alındı.
- Kullanımı yasak ilaçlar var
Operasyon kapsamında baskın yapılan iş yerlerinde 82 bin 604 adet ağrı kesici, açık kaynaklarda ‘zeka geliştirici’ olarak tanıtılan ve ülkeye illegal yollarla sokulan 48 bin 500 hap, kaygı ve endişe giderici olarak lanse edilip zihinsel işleve dönük yeşil reçeteye tabi 322 bin 500 ilaç ile İl Sağlık ve Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından her türlü kullanımı yasak olan cinsel gücü artırıcı 284 bin 962 hap ele geçirildi.
- Eczanede olması gereken ilaçlar stokçuların elinde
Operasyonda ele geçirilen hapların çoğunun ilaç mümessillerinde ve eczanelerde olması gerekirken, ilaçlar stokçularında bulunduğu, bir kısmının ise İran’dan yurda sokulduğu ve uyuşturucu etkisi taşıdığı öğrenildi. Ele geçirilenler arasında ‘Flex99’ diye tabir edilen sözde zihin açıcı ilaç filmi de olduğu kaydedilirken, söz konusu ilaçları sınavlara hazırlanan üniversite öğrencilerinin kullandığı iddia edildi. El konulan ilaçlar arasında cinsel performans arttırıcı ibareli ilaçlar da bulunurken, yetkililer bu ürünlerin kalp ritmi bozan tansiyon ve yüksek dozda kalp krizi geçirten ilaçlar olduğuna işaret ediyor.
Gözaltına alınan 14 şüpheli İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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