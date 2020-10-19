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  4. İstanbul’da yasa dışı silah imalathanesine baskın: 3 gözaltı

İstanbul’da yasa dışı silah imalathanesine baskın: 3 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2020 10:47 | Son Güncelleme

İstanbul’da düzenlenen operasyonda, kurdukları fabrikada tabanca kalıplarıyla kaçak silah ürettikleri tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul’da düzenlenen operasyonda, kurdukları fabrikada tabanca kalıplarıyla kaçak silah ürettikleri tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda binlerce silah gövdesi ve silah namlusu ile silah kalıpları ve parçalar ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah kaçakçılığı yapan bir şebekenin, imalatını yaptıkları tabancaları piyasaya sürdükleri bilgisi üzerine harekete geçti. Şüphelilerin Başakşehir’deki Organize Sanayi Bölgesi Çevre Sanayi Sitesi’nde kurdukları üç katlı imalathaneyi takibe alan emniyet ekipleri, söz konusu adrese 15 Ekim’de operasyon düzenledi.
Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, silah imalatı için kurulan fabrikada gerçeğini aratmayan tabancaların seri üretiminin yapıldığı görüldü. Adreslerde yapılan aramalarda 13 tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 650 adet kurusıkı mermisi, 18 adet silah sürgüsü, bin 750 adet açık namlu, bin 80 adet kapalı namlu, bin 590 adet tabanca gövdesi, 280 adet şarjör, 9 CNC cihazı, 1 enjeksiyon makinesi, 1 kalıp döküm ve torna makinası, 2 milyon 600 bin mermi çekirdeği ve çok sayıda şarjör ile sürgü kalıbı ele geçirildi.
Gözaltına alınan İ.C.Z., M.B. ve C.Z. adlı 3 kişi, polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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