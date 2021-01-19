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  4. İstanbul’da yasadışı sanal bahis operasyonu: 26 şüpheli tutuklandı

İstanbul’da yasadışı sanal bahis operasyonu: 26 şüpheli tutuklandı

19.01.2021 11:14 | Son Güncelleme:
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İstanbul’da yıl başından bu yana düzenlenen yasa dışı sanal bahis operasyonunda 26 şüpheli yakalandı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, futbol ve diğer spor müsabakalarına yönelik sanal ortamda yasadışı bahis ve şans oyunları oynatan bir şebeke tespit edildi.

İstanbul’da yıl başından bu yana düzenlenen yasa dışı sanal bahis operasyonunda 26 şüpheli yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, futbol ve diğer spor müsabakalarına yönelik sanal ortamda yasadışı bahis ve şans oyunları oynatan bir şebeke tespit edildi. Yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 6 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu sanal ortamda yasa dışı kumar ve bahis oynatan şebeke üyelerini tek tek belirledi. Emniyet ekiplerince il genelinde yılbaşından bu yana düzenlenen operasyonlarda, aranan 28 şüpheliden 26 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerin ev ve işyeri ile araçlarında yapılan aramalarda, 33 cep telefonu, 34 sim kart ve 1 hafıza kartı, 2 bilgisayar ve 2 hard disk, 1 banka kartı, 3 ruhsatsız tabanca ve silaha ait fişek ele geçirildi. Baskınlarda, yasadışı bahis ve şans oyunlarından elde edildiği değerlendirilen 105 bin 700 lira paraya da el konulduğu duyuruldu.
Yakalanan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerin tamamı tutuklanarak cezaevine konuldu.

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