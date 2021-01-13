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  4. İstanbul’da yasağa uymayan ağır tonajlı araçlar trafiğe neden oluyor

İstanbul’da yasağa uymayan ağır tonajlı araçlar trafiğe neden oluyor

13.01.2021 17:56 | Son Güncelleme:
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İstanbul’da trafik sıkışıklığını önlemek amacıyla UKOME tarafından yasaklanmasına rağmen yasaklı saatlerde trafiğe çıkan tır, kamyon gibi ağır tonajlı araçlar yoğunluğa neden oluyor.

İstanbul’da trafik sıkışıklığını önlemek amacıyla UKOME tarafından yasaklanmasına rağmen yasaklı saatlerde trafiğe çıkan tır, kamyon gibi ağır tonajlı araçlar yoğunluğa neden oluyor. Pandemi nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlama öncesi oluşan trafik ise fotoğraflara yansıdı.
Trafik sıkışıklığını önlemek adına 2010’da İstanbul Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından yayınlanan uygulamaya göre tır ve kamyon gibi ağır tonajlı araçların sabah 06:00 ile 10:00 arası, akşamüstü ise 16:00 ile 22:00 saatleri arası trafiğe çıkışları yasaklanmıştı. Ancak E-5 Karayolu Yenibosna mevkisi Edirne istikametinde seyreden ağır tonajlı kamyon ve tırlar yasağı deliyor. Pandemi nedeniyle saat 21.00’de uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi karayoluna seyreden yasaklı araçlar ise fotoğraflara yansıdı.

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