"İstanbul'da yaşamak her hattatın isteği"

Her hattat gibi kendisini de etkileyen bazı hattatlar olduğunu ve hayatının dönüm noktalarının bulunduğunu dile getiren Nuruzi, "12 yaşındayken hat sanatına başladım. O yaşımdayken Davut ve Hasan hocamla İran'daki Goran sergisinde görüşmüştüm. Hocalar hat çalışmamızı beğendiler ve Hasan Hoca babama 'Bu kızı kesinlikle Türkiye'ye getir. Çünkü bu sanata çok istidatı var.' dedi. Bu olay aklımda kaldı. Üniversiteden sonra hat için kesinlikle Türkiye'ye gelmeye karar verdim." diye konuştu.

- "İran ve Türkiye İslam sanatında birbirinden daima etkilendi"

İstanbul'un her yerinde başta hat olmak üzere tüm İslam sanatlarının izlerinin olduğunu belirten Nuruzi, "Bizde de İsfahan şehrimiz var. Orada çok güzel kitabeler, çok güzel camiler var. Gerçekten inanamazsınız. Zaten İran da Türkiye de İstanbul da İslam sanatı konusunda birbirinden daima etkilendiler, ilham aldılar ama bizim istediğimiz hat, yani sülüs, Türk-İslam sanatında var. Bütün camilerde, sokaklarda, çeşmelerde her yerde sülüs ve ne güzel hatlar var. İstanbul'da yaşamak her hattatın isteğidir. Elhamdülillah Türk vatandaşı oldum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sayesinde vatandaş oldum ve inşallah burada yaşayacağım. Başka hiçbir yere gitmek istemiyorum." ifadelerini kullandı.