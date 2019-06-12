"İstanbul'da yaşamak her hattatın isteği"

Meryem Nuruzi, İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi'nce (IRCICA) klasik İslam hat sanatının korunması, yaşatılması, geliştirilmesi ve sanatkarlara destek amacıyla düzenlenen 10. Milletlerarası Hat Yarışması'nda sülüs dalında ikinci, 11. Milletlerarası Hat Yarışması'nda ise muhakkak dalında birinci oldu.

İSTANBUL (AA) - MEHMET KARA - İlkokul öğrencisiyken bir sergide hattatlar Davut Bektaş ve Hasan Çelebi ile tanıştıktan sonra bu sanata gönül veren İran asıllı hattat Meryem Nuruzi, çalışmalarına üniversiteden sonra yerleştiği İstanbul'da devam ediyor.

Her hattat gibi kendisini de etkileyen bazı hattatlar olduğunu ve hayatının dönüm noktalarının bulunduğunu dile getiren Nuruzi, "12 yaşındayken hat sanatına başladım. O yaşımdayken Davut ve Hasan hocamla İran'daki Goran sergisinde görüşmüştüm. Hocalar hat çalışmamızı beğendiler ve Hasan Hoca babama 'Bu kızı kesinlikle Türkiye'ye getir. Çünkü bu sanata çok istidatı var.' dedi. Bu olay aklımda kaldı. Üniversiteden sonra hat için kesinlikle Türkiye'ye gelmeye karar verdim." diye konuştu.

Türkiye'ye geldikten sonra hayallerini gerçekleştirmek için büyük bir fırsat yakaladığını vurgulayan Nuruzi, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Davut Hocanın yanına geldim ve hat dersleri almaya başladım. Elhamdülillah şimdi hayatımdan çok memnunum çünkü istediğim şeyle uğraşıyorum, istediğim hattı yazıyorum. Sülüs ve muhakkak üzerine çalışıyorum. Allah'a bize Kur'an-ı Kerim'i yazma ve Kur'an-ı Kerim yolunda bir şeyler yapma fırsatı verdiği için şükrediyorum. Kadın hattat çok az. Gerçekten çok az ama ben yakın zamanda çok iyi kadın hattatlarımızın olacağını düşünüyorum. "