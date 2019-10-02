İSTANBUL (AA) - Taksim'de öğrencilerin katılımıyla "Yaya Geçidi Nöbeti" farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

"2019 Yaya Öncelikli Trafik Yılı" kapsamında "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" sloganıyla düzenlenen etkinlik kapmasında kent genelinde 4 bin 660 noktada 7 bin 258 personel tarafından uygulama yapıldı.

Uygulama alanlarından biri olan Taksim Meydanı'nda bulunan yaya geçidi önünde de öğrenciler, ellerinde "Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın. Yaya Güvenliğinin Nöbetçileriyiz" yazılı pankart taşıdı. Öğrenciler daha sonra polis ve jandarma ekipleriyle beraber sürücü ve yayalara tanıtım broşürleri dağıttı.

Uygulamaya katılan İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit de etkinlik sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, bu senenin yaya yılı ilan edildiğini hatırlattı.

Kentte bu yıl tüm kurumların üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirmek için çalıştığını aktaran Özyiğit, "Sadece kurumlarımızın çalışması yetmiyor. İstanbul'da hem sürücülerimiz hem de yayalarımız istenenden daha fazla ilgi gösterdiler. Hem ölümlü ve yaralamalı kazalarda azalma yaşandı hem de insanların tedirginliklerinde oldukça rahatlama temin edildi." diye konuştu.