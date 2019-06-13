İstanbul’da yaz etkinlikleri Yenikapı ve Maltepe Sahillerinde yaşanacak

İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), yaz akşamlarında İstanbulluların keyifli vakit geçirmeleri için Yenikapı ve Maltepe Sahillerinde bir dizi etkinlik hazırladı. Etkinlikler kapsamında Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği dinletilerinden Mehteran Birliği konserlerine, tiyatrodan kukla ve Hacivat - Karagöz gösterilerine kadar pek çok etkinlik İstanbulluların karşısında olacak.

İstanbullar, sanatçıların konserleriyle yaz akşamlarında müzik dolu saatler yaşayacak. Yenikapı Sahili’ndeki etkinlik alanında 13 Haziran’da Ömer Engin Özdeş, 14 Haziran’da Orhan Çakmak, 15 Haziran’da Aysel Yakupoğlu, 21 Haziran’da Grup İmera ve 22 Haziran’da Ekin Uzunlar sahne alacak. Maltepe Sahili’nde ise 13 Haziran’da Zekeriya Ünlü, 14 Haziran’da Erkam Aydar, 15 Haziran’da Zeynep Başkan, 21 Haziran’da Baha ve 22 Haziran’da İpek Açar müzikseverlerle buluşacak.

ÇOCUKLAR İÇİN EĞLENCELİ ETKİNLİKLER YENİKAPI VE MALTEPE’DE

Etkinlik alanlarına gelen çocuklar, hazırlanan eğlenceli programlarla keyifli anlar yaşayacak. Çocuklar, yarışmalara katılacak ve çocuk şarkıları dinleyecek. Çocuklar, geleneksel sanatlardan Kavuklu Kahve Oyunu, Karagöz-Hacivat, Maskotlarla Müzikal ve kukla gösterileri ile tiyatro oyunları ve illüzyon gösterileri ile eğlenecek. Ayrıca şişme ve oyun karakterleri ile çocuk parkı çocukların ziyaretşne açılacak.