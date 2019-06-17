İstanbul’da Yaz Kur’an kursları başladı

Yaz Kur’an Kursları açılış töreninde konuşan İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, “Geçtiğimiz yıl 9 bin civarında öğreticimiz ile 285 bin öğrenciye ulaştık. Bu sene 10 bin öğreticimiz ile İstanbul’un genelinde 350 bin öğrenciye ulaşacağız” dedi.

İstanbul’da Yaz Kur’an kurslarının açılışı Başakşehir Merkez Camisi’nde düzenlenen İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz’ın katılımıyla gerçekleşti. ‘Camiler Çocukla Dolsun Ahlakı Kur’an Olsun’ sloganıyla gerçekleşen açılış töreni öncesinde çocuklar Hacivat-Karagöz gösterileri ile doyasıya eğlendi.

“10 bin öğreticimiz ile İstanbul genelinde 350 bin öğrenciye ulaşacağız”

Törende açıklamalarda bulunan İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, “Bugün Türkiye genelinde bütün cami ve Kur’an kurslarımızda yaz Kur’an kurslarımızın başladığı bir gündür. Biz de bu sene açılışı Başakşehir’deki Merkez Camisi’nde gerçekleştirmeyi uygun bulduk. Bu sene 350 bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz. Geçen sene 285 bin kayıtlı öğrencimiz vardı. Çoğu zaman kayıtlı olmayana öğrencilerimiz oluyor bu sene 350 bine ulaşmayı hedefliyoruz. Geçen sene 9 bin civarında öğreticimiz vardı. Bu sene 10 bine tamamladık. 10 bin öğreticimiz ile İstanbul’un genelinde 350 bin öğrenciye ulaşacağız” dedi.