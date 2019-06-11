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İstanbul'da yaz Kur'an kurslarında hedef 350 bin öğrenci

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 11:25 | Son Güncelleme

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz: - "Geçen yıl İstanbul'da 287 bin yavrumuz, yaz Kur'an kurslarımıza katıldı. Bu sene bu rakamı arttırarak 350 bin olmasını hedefliyoruz" - "Yaz Kur'an kurslarına öğrencilerimizin yönlenmesini ve yönlendirilmesini önemsiyoruz"

İSTANBUL (AA) - HİKMET FARUK BAŞER - İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, geçen yıl İstanbul'da 287 bin çocuğun yaz Kur'an kurslarına katıldığını belirterek, "Bu sene bu rakamı arttırarak 350 bin olmasını hedefliyoruz.'' dedi.

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaz Kur'an kurslarının 17 Haziran'da başlayacağını ve bu dönemin önemli zamanlardan olduğunu söyledi.

Yaz Kur'an kurslarına ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki öğrencilerin katılacağını anlatan Yılmaz, ''Öğrencilerimizin okul tatil olduktan sonra Kur'an kurslarımızda ve camilerimizde kendilerine ayrılan mekanlarda, Kur'an okumayı öğrenmeleri ve dini bilgilerden haberdar olmaları adına ayıracakları zaman, onların kişisel gelişimlerinde çok önemli katma değer oluşturuyor.'' ifadesini kullandı.

Yılmaz, okullarda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin verildiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:

''Ama dinin ibadet ve ritüel olarak yaşandığını görmek, orada bir duygudaşlık oluşturma adına açılan Kur'an kursları, yaz sezonunda çocuklarımızın din eğitimi adına daha yoğun bir atmosferde bulunmalarını sağlıyor. Bu, onların kişiliklerini de önemli ölçüde etkiliyor. O yüzden biz yaz Kur'an kurslarına öğrencilerimizin yönlenmesini ve yönlendirilmesini önemsiyoruz. Hiç olmazsa 3 aylık bir tatil boyunca, 2 aylık bir sürede çocuklarımızın müftülüklerimizin açtığı Kur'an kurslarına ya da camilerde açtığımız Kur'an kurslarına gelmelerini ve burada zaman geçirmelerini önemsiyoruz.''

- ''Öğretici sayımızı 10 bine çıkardık''

Camilerdeki yaz Kur'an kurslarının çok anlamlı olduğunu dile getiren Yılmaz, ''Çünkü camiye gelen çocuklarımız, aynı zamanda camimizin de üyesidir. Cemaatin arasına katılıp onlarla saf tutarak, artık büyümüş, sorumluluk taşıma bilinciyle bir oyun havası içerisinde İslamı, Müslümanlığı tanıma ve onunla tanışma şansı yakalamaktadır.'' dedi.

Yılmaz, 2018 yılında İstanbul'da yaz Kur'an kurslarına katılan öğrenci sayılarında ciddi rakamlara ulaştıklarını ifade ederek, ''Geçen yıl 287 bin yavrumuz, yaz Kur'an kurslarımıza katıldı. Bu sene bu rakamı arttırarak 350 bin olmasını hedefliyoruz. Geçen yıl 8 bin 925 Kur'an kursu öğreticimiz vardı. Bu sene öğretici sayımızı 10 bine çıkardık. Yani kurslarımızda öğrencilerimize yeterli sayıda eğitimcimiz var. Çocuklarımızın yaz sezonunu Kur'an kurslarında değerlendirmesini çok arzu ediyoruz ve önemsiyoruz. Görevlilerimize de öğrencilerimize sahip çıkmaları adına dikkatli olmalarını söylüyoruz. Çocuklara gönüllerini açmalarını, onlara 'elif' öğretmeden önce 'elif' sevgisini öğretmelerini telkin ediyoruz.'' diye konuştu.

Yaz Kur'an kurslarının toplumdaki dini hayata yöneliş, dindarlık süreci ve dini hayatla ilgili bilinçlenmeye önemli katkı sağladığını belirten Yılmaz, ''Bu da o yaş için önemli bir imkan. Yaz sezonu deyip geçmemek lazım. Bu dönemde çocuklar yarım günlük eğitim görüyorlar. Yarım günlük bir eğitim bile onların hayatında ayrı bir iz bırakıyor.'' değerlendirmesinde bulundu.

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