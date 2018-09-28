İSTANBUL'DA YEDİTEPE HUZUR 17 DENETLEMELERİ

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL,(DHA)
Yeditepe Huzur Denetlemesi -17, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonunda, 39 ilçede 20.00'de başladı. Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeli ile ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik, Mali Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık, Organize Suçlarla Mücadele ve Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra, özel harekat ve çevik kuvvet ekipleri katılıyor. Uygulama kapsamında kara, hava ulaşımının yapıldığı belirli noktalarda da denetlemeler gerçekleştiriliyor.
Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde, aranan kişiler, silah, bıçak ve uyuşturucu madde taşıyanlar üzerinde duruluyor. Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya polis helikopteri de destek veriyor. Uygulama 23.59'a kadar sürecek.
ABD'de F-35B savaş uçağı düştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya'da çok sert Can Dündar tepkisi
Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde feci kaza
ABD ile Çin arasındaki ekonomik yaptırım krizi tırmanıyor
Rıza Sarraf'ın yengesi her şeyi itiraf etti
Adana'da kadın kıyafeti giyip iş adamını öldürmüştü! Şoke eden ifadeler
Türkiye'nin konuştuğu vahşette yeni gelişme!
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) meslek liseleri için harekete geçti
Komünist başkan Fatih Mehmet Maçoğlu İstanbul Belediye Başkanı adayı mı olacak?
YKS yerleştirme sonuçları açıklandı! Sonuç sorgulama sayfası açıldı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum