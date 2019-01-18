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İSTANBUL'DA 'YEDİTEPE HUZUR 2019-2' DENETİMİ  

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2019 20:58 | Son Güncelleme

Haber-Kamera:Ali Kerem BENGİ-Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL DHA  İstanbul'da "Yeditepe Huzur 2019-2" adı altında asayiş denetimleri yapıldı.

Haber-Kamera:Ali Kerem BENGİ-Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL DHA
İstanbul'da "Yeditepe Huzur 2019-2" adı altında asayiş denetimleri yapıldı.
İstanbul'un 39 ilçesinde 2019 yılının 2'nci 'Yeditepe Huzur' denetimi gerçekleştirildi. Denetimlere Asayiş Şube Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlükleri, Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İstanbul Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü, Foto Filim Şube Müdürlüğü ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı.
Denetimler kapsamında şüpheli araçlar durudurularak aranırken, çok sayıda kişi de genel bilgi taramasından (GBT) geçirildi.Denetim noktalarında birisi de Kadıköy Altıyol Kuşdili Caddesi oldu. Şüpheli araçları durduran ekipleri aramalar yaparken sürücüler GBT'den geçirildi. Narkotik köpeği 'Kara'da denetime katılarak araçlarda arama yaptı.

TAKSİM MEYDANI'NDA DENETİM
Denetimlerin olduğu bir diğer nokta da Taksim Meydanı oldu. Polisler şüpheli gördükleri araçları durdurarak arama yaptı. Denetimleri,n gece geç saatlere kadar süreceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü
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(KADIKÖY)
-Denetim noktasından detay
-Şüpheli araçlarının durdurulması
-Bagaj kısmı aranması
-Sürücülerin ve yolcuların üst araması
-GBT uygulamasından detay
-Narkotik Köpeği Kara detaylar
-Genel ve detaylar

(TAKSİM MEYDANI)
-Denetim noktası
-Polislerin araçları durdurması
-Araçlarda arama yapılması
-Genel ve detaylar

Herkes akın akın oraya gitti!Herkes akın akın oraya gitti!
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