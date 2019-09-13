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İSTANBUL'DA "YEDİTEPE HUZUR" ASAYİŞ DENETİMLERİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 23:27 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL/DHA İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş denetimleri yapıldı.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL/DHA
İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş denetimleri yapıldı. Polis helikopteri de denetimlere havadan destek verdi.
Durdurulan bir araçta üzerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından İstanbul'un 39 ilçesinde gerçekleştirilen asayiş denetimlerine narkotik suçlarla mücadele, mali suçlarla mücadele, terörle mücadele, kaçakçılık şube, organize suçlarla mücadele, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinden oluşan çok sayıda polis ekibi katıldı. Denetimler kapsamında şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapıldı. Yapılan denetimlerde aranan kişiler, silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüphelilere yönelik arama yapıldı. Polis helikopterinin havadan destek verdiği denetimlerde hassas burunlu narkotik köpeği de kullanıldı. Durdurulan bir araçta bulunan bir kişinin üzerinden bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Trafik polisleri de durdurulan araçların evraklarını tek tek kontrol etti.

Görüntü Dökümü:
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- Denetimlerde durdurulan araçlar
- Polisin arama yapması
- Özel harekat polisinin önlemi
- Trafik polislerinin kontrolleri
- Vatandaş ile röp
- Genel ve detaylar

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