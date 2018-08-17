İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması kapsamında denetim gerçekleştiriliyor.
Yeditepe Huzur Uygulaması-14, İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan koordinasyonunda, 39 ilçedeki 280 noktada, 4 bin 600 polisin katılımıyla 20.00'de başladı.
Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeli ile ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik, Mali Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık, Organize Suçlarla Mücadele ve Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra, özel harekat ve çevik kuvvet ekipleri katılıyor.
Bayram öncesi halkın can ve mal güvenliğiyle huzur ve sükunun sağlanması amacı taşıyan uygulama, meydana gelebilecek muhtemel olayları önlemeyi hedefliyor.
Uygulama kapsamında kara, hava ve deniz ulaşımının yapıldığı belirli noktalarda da denetlemeler gerçekleştiriliyor.
Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde, aranan kişiler, silah, bıçak ve uyuşturucu madde taşıyanlar üzerinde duruluyor.
Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya polis helikopteri de destek veriyor.
Uygulama 23.59'a kadar sürecek.
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