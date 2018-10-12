HABER

İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 22:04 | Son Güncelleme

39 ilçede uygulama yapılıyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması kapsamında denetim gerçekleştiriliyor.

Yeditepe Huzur Uygulaması-18, İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan koordinasyonunda 39 ilçede saat 20.00'de başladı.

Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeli ile ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik, Mali Suçlarla Mücadele, Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanı, Terörle Mücadele, Kaçakçılık, Organize Suçlarla Mücadele ve Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra, özel harekat ve çevik kuvvet ekipleri katılıyor.

Uygulama kapsamında kara, hava ve deniz ulaşımının yapıldığı belirli noktalarda da denetlemeler gerçekleştiriliyor.

Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde, aranan kişiler, silah, bıçak ve uyuşturucu madde taşıyanlar üzerinde duruluyor.

Trafik kontrollerinin yapıldığı uygulamaya, polis helikopteri de destek veriyor. Uygulamada narkotik köpekleri de araçlardaki aramalara katılıyor.

Uygulama gece saatlerine kadar sürecek.

PARTNERHamile Kalamıyorum, Ne Yapmalıyım?Hamile Kalamıyorum, Ne Yapmalıyım?
ABD'li Rahip Brunson evinden ayrıldı, ABD'ye gidiyorABD'li Rahip Brunson evinden ayrıldı, ABD'ye gidiyor
İstanbul-Malatya uçağı, Diyarbakır'a zorunlu iniş yaptı (2)İstanbul-Malatya uçağı, Diyarbakır'a zorunlu iniş yaptı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması

En Çok Okunan Haberler

Brunson'ın tahliyesi sonrası Fatih Portakal'dan olay mesaj

Brunson'ın tahliyesi sonrası Fatih Portakal'dan olay mesaj

Fatih Portakal'dan gündemi sarsacak iddia!

Fatih Portakal'dan gündemi sarsacak iddia!

Dolar ne kadar? Dolar düştü mü yükseldi mi? 12 Ekim dolar yorumları

Dolar ne kadar? Dolar düştü mü yükseldi mi? 12 Ekim dolar yorumları

Başvurmayan yandı! Bakan açıkladı süre uzatılmayacak

Başvurmayan yandı! Bakan açıkladı süre uzatılmayacak

ABD'li Rahip Brunson hakkında karar verildi! Ev hapsi ve yurt dışı yasağı kaldırıldı

ABD'li Rahip Brunson hakkında karar verildi! Ev hapsi ve yurt dışı yasağı kaldırıldı

Brunson kararının ardından Trump'tan ilk açıklama geldi

Brunson kararının ardından Trump'tan ilk açıklama geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD'li Rahip Brunson evinden ayrıldı, ABD'ye gidiyor

ABD'li Rahip Brunson evinden ayrıldı, ABD'ye gidiyor

Kan donduran itiraflar! Hastanede tecavüz edildi...

Kan donduran itiraflar! Hastanede tecavüz edildi...

Brunson kararı sonrası Türkiye-ABD arasında ilk görüşme!

Brunson kararı sonrası Türkiye-ABD arasında ilk görüşme!

İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın!

İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın!

Brunson'ın tahliyesi sonrası Fatih Portakal'dan olay mesaj

Brunson'ın tahliyesi sonrası Fatih Portakal'dan olay mesaj

Reuters son dakika olarak duyurdu: Brunson, ABD'ye gitmek üzere uçakta

Reuters son dakika olarak duyurdu: Brunson, ABD'ye gitmek üzere uçakta

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.