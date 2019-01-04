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İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2019 21:39 | Son Güncelleme

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce, 39 ilçede denetimler gerçekleştiriliyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul genelinde Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, yılın ilk "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması gerçekleştiriliyor.

Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeli ile ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanı, Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra, özel harekat ekipleri katılıyor.

Bu kapsamda, kara, hava ve deniz ulaşım noktalarında da denetimler yapılıyor. Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde, aranan kişiler, silah, bıçak ve uyuşturucu madde taşıyanlar üzerinde duruluyor.

Trafik kontrollerinin yapıldığı uygulamaya, polis helikopteri de destek veriyor. Uygulamada narkotik köpekleri de araçlardaki aramalara katılıyor.

Uygulama gece yarısına kadar sürecek.

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kadıköy Yeditepe Huzur

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