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İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 22:14 | Son Güncelleme

Uygulamada, kent genelinde şüpheli kişilerin GBT kontrolleri yapıldı ve trafik denetimleri gerçekleştirildi - Polis helikopterinin destek verdiği uygulamada, narkotik köpekleri de araçlardaki aramalara katıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması kapsamında, 39 ilçede denetimler gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatları doğrultusunda Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonundaki "Yeditepe Huzur 2019-6" uygulaması 20.00'de başladı.

Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeli ile ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanı ve Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra Özel Harekat ekipleri de katıldı.

Kara, hava ve deniz ulaşım noktalarında denetimler yapılan uygulamada, şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri gerçekleştirildi. Denetimlerde, aranan kişiler, silah, bıçak ve uyuşturucu madde taşıyanlar üzerinde duruldu.

Trafik kontrollerinin yapıldığı uygulamaya, polis helikopteri de destek verdi. Uygulamada narkotik köpekleri de araçlardaki aramalara katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
asayiş uygulaması polis

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