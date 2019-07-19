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İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 23:07 | Son Güncelleme

Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen uygulamada, şüpheli kişilerin kimlikleri kontrol edildi, durdurulan araçlarda detaylı arama yapıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul genelinde yapılan "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması kapsamında denetimler gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatları doğrultusunda, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yapılan "Yeditepe Huzur 2019-12" uygulamasına, ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı ile Deniz Limanı şubeleri ile Özel Harekat ekipleri katıldı.

Uygulama kapsamında şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapılırken, durdurulan araçlarda detaylı arama gerçekleştirildi. Trafik kontrollerinin yapıldığı uygulamaya, polis helikopteri destek verdi. Uygulamada narkotik köpekleri de araçlardaki aramalara katıldı.

Beşiktaş Kuruçeşme'de uygulama yapan ekipler, İsrail asıllı Türk vatandaşı eski futbolcu Pini Feliks Balili'nin de aracını durdurdu. Kimliği yanında olmayan Balili, polis memurlarınca üstü arandıktan sonra kimliğini yanında taşıması konusunda uyarılarak gönderildi.

Uygulama sırasında bir aracı durduran trafik ekipleri, İran uyruklu sürücü Y.K'nin (32) alkollü araç kullandığını tespit etti. Otomobili trafikten men eden ekipler, ehliyetine el koydukları sürücüye para cezası da uyguladı.

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Anahtar Kelimeler:
asayiş polis Uygulama

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