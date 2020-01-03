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  4. İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması yapılıyor

İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması yapılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 21:02 | Son Güncelleme

İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması yapılıyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması kapsamında kent genelinde denetimler gerçekleştiriliyor.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatları doğrultusunda Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonundaki "Yeditepe Huzur 2020-1" uygulaması, 20.00'de başladı.

Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle İlçe Emniyet Müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları, Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra Özel Harekat ekipleri de katılıyor.

Uygulama kapsamda, kara, hava ve deniz ulaşım noktalarında denetimler yapılıyor.

Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapılan uygulamada, şüpheli araçlar durdurularak aranıyor.

Trafik ve evrak kontrolünün yapıldığı denetimlere, polis helikopteri de destek veriyor.

Uygulama 23.59'a kadar devam edecek.

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Anahtar Kelimeler:
asayiş uygulaması Yeditepe Huzur

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