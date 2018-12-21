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İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' denetimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2018 21:53 | Son Güncelleme

İSTANBUL genelinde 'Yeditepe Huzur 21' denetimleri gerçekleştirildi.

İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' denetimi

Hüseyin COŞKUN/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL genelinde 'Yeditepe Huzur 21' denetimleri gerçekleştirildi. Denetimler kapsamında Taksim Meydanı'ndaki uygulama noktasında şüpheli görülen kişi ve araçlar durdurularak, didik didik arandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, il genelinde yapılan asayiş denetimlerinden biri olan 'Yeditepe Huzur'un 21'ncisini bu akşam gerçekleştirdi. Taksim Meydanı da uygulama kapsamındaki denetim noktalarından biriydi. Emniyet Müdürlüğü'nün birçok biriminin katılımıyla oluşturulan ekipler, şüpheli gördükleri kişi ve araçları durdurdu. Şüphelilere Genel Bilgi Taraması (GBT) ve üst araması yapılırken, araçlar da didik didik arandı. Aramalara Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü'nün uzman köpeklerinden "Lucky" de katıldı.

(FOTOĞRAF)

İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' denetimiİstanbul'da 'Yeditepe Huzur' denetimiİstanbul'da 'Yeditepe Huzur' denetimiİstanbul'da 'Yeditepe Huzur' denetimi

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