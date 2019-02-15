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İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' denetimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 23:43 | Son Güncelleme

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA-İSTANBUL'da 'Yeditepe Huzur' denetimi gerçekleştirildi.

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA-İSTANBUL'da 'Yeditepe Huzur' denetimi gerçekleştirildi. 2019 yılında 4'üncüsü düzenlenen denetimler kapsamında kurulan arama noktalarında aramalar yapıldı.

Denetimlere Asayiş Şube Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlükleri, Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İstanbul Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü, Foto Filim Şube Müdürlüğü ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri katıldı. Denetimler kapsamında şüpheli araçlar durdurularak aranırken, çok sayıda kişi de genel bilgi taramasından (GBT) geçirildi. Denetim noktalarında birisi de Kadıköy Altıyol Kuşdili Caddesi oldu. Şüpheli araçları durduran ekipleri arama yaparken sürücüler ve yolcular GBT'den geçirildi. Narkotik köpeği 'Zorro'da denetime katılarak araçların içerisi ve bagaj kısmında arama yaptı. Özel Harekat Polisleri de denetim noktasında geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü.

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