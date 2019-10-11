HABER

İSTANBUL'DA YEDİTEPE HUZUR DENETİMİ YAPILDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 21:33 | Son Güncelleme

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK / İstanbul DHA İstanbul'da 'Yeditepe Huzur 2019/18' adı altında asayiş denetimi gerçekleştirildi.

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK / İstanbul DHA
İstanbul'da 'Yeditepe Huzur 2019/18' adı altında asayiş denetimi gerçekleştirildi.
İstanbul'un 39 ilçesinde 2019 yılının 18'inci 'Yeditepe Huzur' denetimi yapıldı. Denetime, Asayiş Şube Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlükleri, Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı. Beşiktaş'ta kurulan arama noktasında 20.00'dan itibaren gerçekleşen denetimde şüpheli araçlar durdurularak aranırken, çok sayıda kişi de genel bilgi taramasından (GBT) geçirildi. Çalışmalar 22.00'a kadar sürdürülecek.
Maltepe Gülsuyu Köprüsü'nde yapılan denetimlere, ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, trafik polisleri ve yunus polisleri katıldı. Özel harekat polisleri denetimlere destek verdi. Ekipler, şüpheli gördükleri araçları durdurarak didik didik aradı. Araç içindeki kişilerin kimlik sorgulamaları ve üst aramaları yapıldı. Hassas burunlu narkotik köpekleri şüpheli araçlar üzerinde aramalar yaptı. Denetimler sırasında muayenesi eksik olan bir araç, çekici yardımıyla yedi emin otoparkına götürüldü.

Görüntü Dökümü
--------------
BEŞİKTAŞ
-Denetim yapılan caddeden detay görüntü
-Polis ekiplerinden görüntü
-Şüpheli görülen araçların durdurulması
-Araçlardaki kişilerin üst araması ve GBT kontrolü yapılması
-Araçların aranması
-Güvenlik önlemi alan polislerden detay görüntü
MALTEPE
-Polis ekiplerinin araçları durdurması
-Polis ekiplerinin araçları araması
-Polis ekiplerinin kişilere kimlik kontrolü yapması
-Polislerin kişilerin üst aramaları yapması
-Denetime katılan özel harekat polisleri
-Denetime katılan polis köpeğinin arama yapması
-genel ve detay

PARTNERGüzellikleriyle hafızalara kazınan en seksi fenomenlerGüzellikleriyle hafızalara kazınan en seksi fenomenler
Lise öğrencileri harekat için askerlik şubesine başvurduLise öğrencileri harekat için askerlik şubesine başvurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bize sağdan soldan şu anda tehditler geliyorCumhurbaşkanı Erdoğan: Bize sağdan soldan şu anda tehditler geliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kamışlı'da bomba yüklü araç patladı

Kamışlı'da bomba yüklü araç patladı

'Birlik ve beraberlikten nasibini almamış...'

'Birlik ve beraberlikten nasibini almamış...'

Türkiye'den çok sert tepki!

Türkiye'den çok sert tepki!

Putin'den harekatla ilgili ilk açıklama

Putin'den harekatla ilgili ilk açıklama

Dev şirket resmen satıldı! İşte yeni sahibi...

Dev şirket resmen satıldı! İşte yeni sahibi...

Nusaybin'de gazetecilere ateş açıldı

Nusaybin'de gazetecilere ateş açıldı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yalova'da deprem: İstanbul'da da hissedildi

Yalova'da deprem: İstanbul'da da hissedildi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Tam isabetle vuruldu

MSB duyurdu: Tam isabetle vuruldu

Lise öğrencileri Barış Pınarı'na katılmak için askerlik şubesine başvurdu

Lise öğrencileri harekat için askerlik şubesine başvurdu

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Son dakika! Bakan Albayrak'tan Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili açıklama

Bakan Albayrak'tan Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili açıklama

Diyarbakır Bismil İlçe Belediye Başkanı ve yardımcısı gözaltında

Belediye başkanı ve yardımcısı gözaltında!

Son dakika! Suriye’nin Kamışlı kentinde bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Kamışlı'da bomba yüklü araç patladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.