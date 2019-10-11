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İstanbul'da Yeditepe Huzur Denetimi yapıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2019 21:39 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da 'Yeditepe Huzur 2019/18' adı altında asayiş denetimi gerçekleştirildi.

İstanbul'da Yeditepe Huzur Denetimi yapıldı

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL'da 'Yeditepe Huzur 2019/18' adı altında asayiş denetimi gerçekleştirildi.
İstanbul'un 39 ilçesinde 2019 yılının 18'inci 'Yeditepe Huzur' denetimi yapıldı. Denetime, Asayiş Şube Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlükleri, Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı. Beşiktaş'ta kurulan arama noktasında 20.00'dan itibaren gerçekleşen denetimde şüpheli araçlar durdurularak aranırken, çok sayıda kişi de genel bilgi taramasından (GBT) geçirildi. Çalışmalar 22.00'a kadar sürdürülecek.
Maltepe Gülsuyu Köprüsü'nde yapılan denetimlere, ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, trafik polisleri ve yunus polisleri katıldı. Özel harekat polisleri denetimlere destek verdi. Ekipler, şüpheli gördükleri araçları durdurarak didik didik aradı. Araç içindeki kişilerin kimlik sorgulamaları ve üst aramaları yapıldı. Hassas burunlu narkotik köpekleri şüpheli araçlar üzerinde aramalar yaptı. Denetimler sırasında muayenesi eksik olan bir araç, çekici yardımıyla yedi emin otoparkına götürüldü.

(FOTOĞRAF)

İstanbul'da Yeditepe Huzur Denetimi yapıldıİstanbul'da Yeditepe Huzur Denetimi yapıldıİstanbul'da Yeditepe Huzur Denetimi yapıldıİstanbul'da Yeditepe Huzur Denetimi yapıldı

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