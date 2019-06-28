İstanbul'da Yeditepe Huzur Denetimleri  

Mustafa BAKIRHAN-Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL (DHA)İSTANBUL'da "Yeditepe Huzur-10" asayiş denetimi yapıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan 2019 yılının 10'uncu denetimine, ilçe emniyet müdürlükleri ile Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de destek verdi. Denetimler sırasında özel harekat polisleri çevrede güvenlik önlemi alırken, polis helikopteri denetimleri havadan kontrol etti. Denetimler kapsamında şüpheli araç ve otobüslerde aramalar yapıldı. Kadıköy Kuşdili Caddesi ile Beşiktaş'ta bulunan denetim noktalarında çok sayıda kişi genel bilgi taramasından (GBT) geçirildi. Ekipler şüpheli kişi ve araçları durdurarak, inceledi. Aramalara narkotik ve patlayıcı maddelere duyarlı olan polis köpekleri de katıldı. Denetimlerin gece yarısına kadar süreceği öğrenildi.

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