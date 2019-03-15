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İstanbul'da "Yeditepe Huzur" denetimleri yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 22:21 | Son Güncelleme

İSTANBUL'un 39 ilçesinde "Yeditepe Huzur"  denetimleri gerçekleştirildi.

İstanbul'da "Yeditepe Huzur" denetimleri yapıldı

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-İlkay DİKİCİ/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL'un 39 ilçesinde "Yeditepe Huzur" denetimleri gerçekleştirildi. Denetimlere polis helikopteri de havadan destek verdi.
Bu yıl 6'ncısı düzenlenen "Yeditepe Huzur" denetimleri, 39 ilçenin çeşitli noktalarında gerçekleştirildi. İstanbul Emniyeti'ne bağlı İlçe Emniyet, Özel Harekât Şube, Narkotik Şube, Trafik Denetleme Şube, Deniz Liman Şube müdürlükleri ekipleri ve polis helikopterinin katıldığı denetimlerde, hassas burunlu köpekler de görev aldı. Üsküdar'da bir araçta seyyar çakar bulan polisler, araç sürücüsüne işlem yaptı. Polis ekipleri, bir motosiklet sürücüsüne ise istendiğinde gizlenebilen oynar plaka ile trafikte olduğu için cezai işlem uyguladı.
Beşiktaş'taki denetimlerde durduran araçlarda aramalar yapılırken, içerisindekiler kimlik kontrolünden geçirildi.

(FOTOĞRAF)

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