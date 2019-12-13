HABER

İstanbul’da ‘Yeditepe Huzur’ uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 21:06 | Son Güncelleme

İstanbul kent genelinde gerçekleştirilen ’Yeditepe Huzur’ adlı asayiş uygulamasında helikopter destekli denetimler yapıldı.İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından akşam saatlerinde başlatılan asayiş uygulamasına, narkotik suçlarla mücadele, mali suçlarla mücadele, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekibi katıldı.

İstanbul kent genelinde gerçekleştirilen ’Yeditepe Huzur’ adlı asayiş uygulamasında helikopter destekli denetimler yapıldı.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından akşam saatlerinde başlatılan asayiş uygulamasına, narkotik suçlarla mücadele, mali suçlarla mücadele, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekibi katıldı. Taksim Meydanı ve Fatih’te şüpheli kişilere yönelik yapılan Genel Bilgi Taramasında (GBT) aranan kişiler, silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler üzerinde geniş çaplı bir arama yapıldı. Belirlenen uygulama noktalarında giriş ve çıkışların kapatıldığı kontrollerde, denetime tabi tutulan kişilerin GBT sorgulamalarının yanı sıra el çantaları, valizler ve araçlar da kontrol edildi. Ayrıca ‘Leo’ isimli eğitimli köpek de uyuşturucu madde aramalarında kullanıldı. Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya, polis helikopteri de havadan destek verirken uygulamanın gece geç saatlere kadar süreceği öğrenildi.

PARTNER'Kaç sene olduğunu bilmiyorum...' O ünlüyü tanıdınız mı?'Kaç sene olduğunu bilmiyorum...' O ünlüyü tanıdınız mı?
Tire'de 29 yaşındaki genç, sokak ortasında öldürüldüTire'de 29 yaşındaki genç, sokak ortasında öldürüldü
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Nevşehir Belediyesi’ni ziyaret ettiHazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Nevşehir Belediyesi’ni ziyaret etti
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hamdi Alkan'ın kızından iddialı paylaşım

Hamdi Alkan'ın kızından iddialı paylaşım

ABD Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı!

ABD Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı!

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç için istenen ceza belli oldu

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç için istenen ceza belli oldu

İYİ Parti, asgari ücretin 2 bin 650 lira olmasını önerdi

İYİ Parti, asgari ücretin 2 bin 650 lira olmasını önerdi

İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Ben oturmak için seçilmedim

İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Ben oturmak için seçilmedim

Ankara'da hareketli dakikalar! 'Üzerimde bomba var' dedi ve...

Ankara'da hareketli dakikalar! 'Üzerimde bomba var' dedi ve...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

3 büyük ilde operasyon! Aralarında polis, doktor...

3 büyük ilde operasyon! Aralarında polis, doktor...

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Demirtaş'la ilgili o habere HDP'den yalanlama!

Demirtaş'la ilgili o habere HDP'den yalanlama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: HDP mitingine saldırı davasında karar belli oldu

HDP mitingine saldırı davasında karar!

2020 bütçesi İBB Meclisi'nde onaylandı

İBB Meclisi'nin 2020 bütçesi onaylandı

Son dakika: Güleda Cankel'in katili Zafer Pehlivan hakkında istenen ceza belli oldu

Güleda Cankel cinayetinde yeni gelişme!

Akşener'in '20 milletvekili isteseler veririm' ifadesine AK Partili isimden tepki!

Akşener'in '20 milletvekili isteseler veririm' ifadesine tepki!

Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus askeri gemisi Boğaz'dan geçti

'Palu Ailesi'nin damadından 3 kadın memura ölüm tehditi!

Kamuoyunda ‘Palu Ailesi’ olarak biliniyorlar! Yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.