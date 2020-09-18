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İstanbul’da Yeditepe Huzur uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2020 20:46 | Son Güncelleme

İstanbul genelinde helikopter destekli "Yeditepe Huzur" uygulaması gerçekleştirildi.

İstanbul genelinde helikopter destekli "Yeditepe Huzur" uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada araçlar didik didik aranırken narkotik köpekleri de uyuşturucu madde aramasında kullanıldı. Yapılan denetlemelerde üzerinde uyuşturucu madde bulunan bir şahıs gözaltına alındı.
İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın talimatı doğrultusunda akşam saat 19.00’dan itibaren il genelinde ’Yeditepe Huzur" uygulaması gerçekleştirildi. Kent genelinde gerçekleştirilen Yeditepe Huzur uygulamasına Narkotik Suçlarla Mücadele, Mali Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekibi katıldı.

Uygulamaya polis helikopteri destek verdi
Uygulama yapan Polis ekipleri, hırsızlık şüphelileri, şüpheli kişiler, arananlar ve şüpheli araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi. Araçlar tek tek durdurulduktan sonra sürücü ve yolcuların kimlik kontrolü ve üst araması yapıldı. Yapılan aramalarda üzerinde uyuşturucu madde olan bir bir şahıs gözaltına alındı.

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