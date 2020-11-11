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İstanbul’da ’Yeditepe Huzur’ uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2020 20:44 | Son Güncelleme

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Taksim’de “Yeditepe Huzur” uygulaması gerçekleştirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Taksim’de “Yeditepe Huzur” uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada araçlar didik didik aranırken, çok sayıda şahsa GBT sorgusu yapıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından kent genelinde ‘Yeditepe Huzur’ uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama noktalarından birisi olan Beyoğlu Taksim Meydanı çevresinde de polis ekipleri araçlar üzerinde denetim yaptı. Uygulamaya farklı birimlerden çok sayıda polis ekibi destek verdi. Uygulamada araçlar didik didik aranırken, çok sayıda şahsa GBT sorgusu yapıldı. Polis ekipleri arama yaptıkları araçların sürücüleri ile yolculara maske ve mesafe konusunda uyarıda bulundu. Narkotik köpeklerinin de yer aldığı uygulamaya, polis helikopteri de havadan destek verdi. Asayiş uygulaması saat 23.00’e kadar süreceği öğrenildi.

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