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İstanbul’da Yeditepe Huzur Uygulaması

13.03.2021 02:11 | Son Güncelleme:
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İstanbul’un 39 ilçesinde gerçekleştirilen "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması kapsamında 114 bin 73 kişinin genel bilgi taraması (GBT) sorgusu yapılarak 307 bin 352 lira para cezası kesildi.12 Mart Cuma günü İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Yeditepe Asayiş Uygulaması 76 noktada 645 personel, 1 Polis helikopteri, 2 Deniz Limanı Şube Botu Katıldığı uygulama 11.00-13.00 saatleri arasında sabit yol uygulaması gerçekleştirildi.

İstanbul’un 39 ilçesinde gerçekleştirilen "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması kapsamında 114 bin 73 kişinin genel bilgi taraması (GBT) sorgusu yapılarak 307 bin 352 lira para cezası kesildi.
12 Mart Cuma günü İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Yeditepe Asayiş Uygulaması 76 noktada 645 personel, 1 Polis helikopteri, 2 Deniz Limanı Şube Botu Katıldığı uygulama 11.00-13.00 saatleri arasında sabit yol uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamanın ikinci aşamasında 76 noktada, 600 personel ve (2) Deniz Limanı Şube Botu katılımı ile 13.00-15.00 saatleri arasında sabit yol uygulaması gerçekleştirildi.
Yapılan uygulamada 114 bin 073 şahsın GBT Sorgulaması yapıldı. Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 555 şahıs ile 205 yoklama kaçağının yakalandığı öğrenildi. 39 adet ruhsatsız tabanca ve 545 fişek ile 18344,61 gram uyuşturucu madde,190 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uygulamada uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tespit edilen 2645 Tük Lirası ele geçirildi. 18 bin 562 araç ve 637 motosiklet kontrol edildi. 851 araç ve motosiklete işlem yapılarak toplamda 23 araç trafikten men edilerek 307 bin 352 Türk Lirası para cezası kesildi.

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