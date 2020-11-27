İstanbul’da ’Yeditepe’de Huzur Uygulaması’

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri tarafından il genelinde Yeditepe’de Huzur Uygulaması gerçekleştirildi. Durdurulan araç ve şahıslar didik didik arandı.

İl genelinde akşam saatlerinde polis ekipleri tarafından Yeditepe’de Huzur Uygulaması gerçekleştirildi. Beyoğlu Taksim Meydanı ve Fatih Millet Caddesi’nde de yapılan uygulamalarda polis ekipleri şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde yoğunluk gösterdi. Yapılan uygulamada araçlar ve şahıslar didik didik aranırken Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri de gerçekleştirildi.

