İstanbul’da Yemen’e yardım müzayedesi

“Milletimiz hiç kuşkusuz Yemen’deki drama sessiz kalmayacaktır”

Programa katılan MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, konuşmasında milyonlarca Yemenlinin dünyanın en büyük gıda krizini yaşadığının altını çizerek, “Ülkede 22 milyon kişi yardıma ve korunmaya muhtaç, son 3 yıldır süren savaşta yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybeden çocuk sayısı her geçen gün artmaktadır. Artık her 10 dakikada bir Yemenli çocuk açlık ve hastalıktan ölüyor. Mazlumların umut bağladığı bir medeniyetin ve ülkenin mensupları olarak yaraları sarmak ve ihtiyaçları karşılamak için her çığlığa gönülden karşılık vermek bizim hem insani hem de dini bir vazifemizdir; milletimiz hiç kuşkusuz Yemen’de yaşanan drama da sessiz kalmayacaktır” dedi.

Program sonunda konuşan İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Yusuf Gürlek enstitünün ilk kez organize ettiği müzayede için bağışçılara ve koleksiyonerlere ve tüm hayırsever katılımcılara katkılarından dolayı teşekkür etti.