"İstanbul'da yeni bir şahlanış yapmak istiyoruz"

İSTANBUL (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanı olduğu dönemde İstanbul'un medeniyet yürüyüşüne kaldığı yerden çok daha güçlü bir şekilde yeniden başladığını belirterek, "Çünkü İstanbulumuz çöp dağlarından, çamurdan, çukurdan, kötü belediyecilikten o güne kadar kurtulamamıştı." dedi.

Bakan Kurum, AK Parti Beşiktaş İlçe Başkanlığı tarafından Muradiye Cumartesi Pazarı alanında düzenlenen "Gönülden Gönüle İftar Buluşmaları" programında vatandaşlarla iftar yaptı.

Burada konuşan Kurum, seçimlerin yenilenmesine karar verilen Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde AK Parti'nin adayı Dede Yıldırım'ın 264, Artvin Yusufeli'nde de Eyüp Aytekin'in 405 oy farkla seçimi kazandıklarını söyledi.

İstanbul'a AK Parti iktidarı döneminde 235 milyar liralık yatırım yapıldığını kaydeden Kurum, "O yüzden, yaparsa AK parti yapar, Binali Yıldırım başkan yapar. Medeniyetin başkenti olan İstanbul'a hizmete, inşa, imar ve ihya etmeyi sadece ülkemize değil tüm cihana ve insanlığa yapılmış bir hizmet olarak görüyoruz." diye konuştu.